Создать логотип, сертификат, наклейки на бумажные пакеты.

Фирменный стильЗакрыт19 заявок201 просмотр
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Создать логотип для бьюти - пространства в котором проводят спа- процедуры для лица и тела. Создают красивые тела. Ухоженных женщин и мужчин. Пример цветовой гаммы представлены на фото. Пастельные, золото, белый, персик.

Несколько вариантов названия: "Твоё красиво тело", Bel corpo( на итальянском - красивое тело)

3 месяца назад
guest_16954919151233
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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