Создать логотип, сертификат, наклейки на бумажные пакеты.

Создать логотип для бьюти - пространства в котором проводят спа- процедуры для лица и тела. Создают красивые тела. Ухоженных женщин и мужчин. Пример цветовой гаммы представлены на фото. Пастельные, золото, белый, персик.

Несколько вариантов названия: "Твоё красиво тело", Bel corpo( на итальянском - красивое тело)