Придумать свой оригинальный стиль

Требуется разработать дизайн для онлайн магазина брендовых кроссовок (Nike, adidas и тд) Размер визитки 90 x 50 мм Дизайн нужен с двух сторон На первой стороне желательно логотип + название и подпись ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен человек кто может помочь создать свой дизайн
- Похожие заказы
- Фирменный стиль24 заявкиЗакрытмесяц назад
Разработать логотип,брендбука Стиль:образовательная платформа предназначена для волонтёров,работающих с детьми-сиротами.Уроки будут посвящены проведению творческих мероприятий в детских домах.Поэтому присутствие рисованных элементов, спокойная цветовая гамма.Фирменный стиль17 заявокЗакрытмесяц назад
Создать логотип для бьюти - пространства в котором проводят спа- процедуры для лица и тела. Создают красивые тела. Ухоженных женщин и мужчин. Пример цветовой гаммы представлены на фото. Пастельные, золото, белый, персик. Несколько вариантов названия: "Твоё ...Фирменный стиль19 заявокЗакрыт2 месяца назад
добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись Koshkinanails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по центру ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1500
добрый день нужна визитка стандартного размера, Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально Хотелось бы сделать надпись _Koshkina_nails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по ...Фирменный стиль1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужно сделать прайс лист на фирменном бланке на 2-х листах, таблица должна быть редактируемая. Телеграмм, телефон и адрес точно такие же как в примере.Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Сделать дизайн визитки для мастерской компьютеровФирменный стиль30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработки стилистики/логотипа/брендбука для Грузинского кафе. Разработка стилистики проекта 1. Логотип: Основные + дополнительные версии. Монохром. Допустимые цветовые сочетания. Охранное поле. Варианты использования, минимальные размеры. Стилеобразующие элементы. 2. Фирменные цвета. 3. Шрифт. 4. Фирменные ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн логотипа, фирм.стиля и брендбука Coffee RawФирменный стиль15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработать фирменный стиль для сети бургерных. Название уже есть, необходимы логотип, ццвета,шрифты и др. Также наружняя реклама киосков и дизайн оффлайн точекФирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад