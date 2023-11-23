Всем привет, необходимо сделать брендбук, основывая на концепции веб сайта.

Cостав Брендбука.

– логотип, допустимые варианты его использования самостоятельно

– допустимый фон для логотипа

– допустимое использование на банерах

– допустимое расположение в форматах

– охранное поле логотипа

– Цвета по пантону

– цвета rgb и cmyk

– визуализация для полиграфической продукции

– Использования логотипа на продукции



Логотип и визуальная концепция уже разработана, все это надо совместить в брендбук.

Ниже представлены скриншоты референса для брендбука.