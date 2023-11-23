Брендбук

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Всем привет, необходимо сделать брендбук, основывая на концепции веб сайта.
Cостав Брендбука.
– логотип, допустимые варианты его использования самостоятельно

– допустимый фон для логотипа

– допустимое использование на банерах

– допустимое расположение в форматах
– охранное поле логотипа
– Цвета по пантону

– цвета rgb и cmyk

– визуализация для полиграфической продукции
– Использования логотипа на продукции

Логотип и визуальная концепция уже разработана, все это надо совместить в брендбук.
Ниже представлены скриншоты референса для брендбука.

месяц назад
Андрэй
Беларусь
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