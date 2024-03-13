Графический дизайнер

Привет! Я графический дизайнер с 8-ми летним стажем. Я сделаю для Вас запоминающийся логотип, разработаю фирменный стиль со всей полиграфией, дам консультацию по печати и все это в кратчайшие сроки по адекватной стоимости. Могу отдельно разработать дизайн визитки, сертификата, рекламного буклета, каталога, баннера для наружной рекламы. Передам все документы в разных форматах для печати и использования в интернете. Спасибо за внимание!