Графический дизайнер
Привет! Я графический дизайнер с 8-ми летним стажем. Я сделаю для Вас запоминающийся логотип, разработаю фирменный стиль со всей полиграфией, дам консультацию по печати и все это в кратчайшие сроки по адекватной стоимости. Могу отдельно разработать дизайн визитки, сертификата, рекламного буклета, каталога, баннера для наружной рекламы. Передам все документы в разных форматах для печати и использования в интернете. Спасибо за внимание!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Фирменный стильнет просмотров
- Сертификатнет просмотров
- Разработка логотипанет просмотров
Фирменный стиль
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$5/час
от $35от 1 дня
#286
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#336
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#947