Yulia Miller | Graphic & web designer

Меня зовут Юля - я дизайнер и специалист по созданию продающего оформления.

Моя миссия - упаковывать и оформлять так, чтобы увеличивать продажи, отражать личный бренд и личность через дизайн.

Я создаю дизайн со смыслом и душой!

- логотип, фирменный стиль, инфографика, афиши, визитки, баннеры и многое другое.

Открыта к предложениям и сотрудничеству!

Social: inst- @mmilerss , tg- @mmilerss