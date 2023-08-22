Yulia Miller | Graphic & web designer
Меня зовут Юля - я дизайнер и специалист по созданию продающего оформления.
Моя миссия - упаковывать и оформлять так, чтобы увеличивать продажи, отражать личный бренд и личность через дизайн.
Я создаю дизайн со смыслом и душой!
- логотип, фирменный стиль, инфографика, афиши, визитки, баннеры и многое другое.
Открыта к предложениям и сотрудничеству!
Social: inst- @mmilerss , tg- @mmilerss
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Logo Comfi candles & Логотип для бренданет просмотров
- Yoga aesthetic emoji telegram setнет просмотров
- Портфолио доступно по ссылкенет просмотров
Баннеры
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$1/час
от $1от 4 дней
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Дизайн продукции
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$1/час
от $1от 2 дней
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Дизайн сайтов
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$1/час
от $1от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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$1/час
от $1от 2 дней
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Наружная реклама
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$1/час
от $1от 2 дней
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Презентации
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$1/час
от $1от 2 дней
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$1/час
от $1от 3 дней
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Фирменный стиль
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$1/час
от $1от 2 дней
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