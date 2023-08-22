mmilerss

Юля mmilerss

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Yulia Miller | Graphic & web designer

Меня зовут Юля - я дизайнер и специалист по созданию продающего оформления.

Моя миссия - упаковывать и оформлять так, чтобы увеличивать продажи, отражать личный бренд и личность через дизайн.

Я создаю дизайн со смыслом и душой!

- логотип, фирменный стиль, инфографика, афиши, визитки, баннеры и многое другое.

Открыта к предложениям и сотрудничеству!

Social: inst- @mmilerss , tg- @mmilerss

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
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