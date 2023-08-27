Здравствуйте, я владею большой базой специалистов, которые качественно выполняют все заказы.

С ними я стабильно сотрудничаю уже больше года и на нашем счету приличное число довольных клиентов. На каждого из сотрудников есть готовое портфолио, с которым вы можете ознакомиться лично. Отзывы также присутствуют. Найдется сотрудник на любую сферу деятельности, в том числе Дизайн и Арт, Разработка Сайта, Реклама и Продвижение, 2D и 3D Анимации, Фото и Видеомонтаж, Инженерия и Проектирование, Копирайтинг и это еще далеко не всё! К каждому заказу отношусь ответственно. Насчёт сотрудничества обращайтесь по контактам:

почта - [email protected]

Телеграмм - @Fluxof

Вконтакте - Максим Вертяков (vk.com)