Дизайн с душой 🍀
Приветствую 🌿
Меня зовут Юля, мне 22 года.
Свой путь в мир дизайна я начала с "ну просто попробую". Всё закрутилось - завертелось в вихре обучения / курсов / книг, что теперь я здесь и предлагаю узнать друг друга получше 🫰🏻
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Я в социальных сетях 🐉
🐾 Инстаграм https://instagram.com/_julia_kulyk_
🐾 Behance https://www.behance.net/juliakulik1
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн продукции / Напитокнет просмотров
- Дизайн страниц журналанет просмотров
- Баннер / Доставка продуктовнет просмотров
- Баннер / смартфоннет просмотров
- Главная страница сайта "Барби"1 просмотр
- Одностраничный / Sunika4 просмотра
- E-commerce online cosmetics store / VISAGE2 просмотра
- Доставка пиццы / landing page3 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Робота зроблена якісно, у домовлені терміни, дуже задоволена. Рекомендую як спеціаліста!
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю ??