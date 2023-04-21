Julia_designer

Юлия Julia_designer

 
23 годаУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Дизайн с душой 🍀

Приветствую 🌿

Меня зовут Юля, мне 22 года.

Свой путь в мир дизайна я начала с "ну просто попробую". Всё закрутилось - завертелось в вихре обучения / курсов / книг, что теперь я здесь и предлагаю узнать друг друга получше 🫰🏻

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Я в социальных сетях 🐉

🐾 Инстаграм https://instagram.com/_julia_kulyk_

🐾 Behance https://www.behance.net/juliakulik1

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Emilli
33 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Веб дизайн сайта
Робота зроблена якісно, у домовлені терміни, дуже задоволена. Рекомендую як спеціаліста!
Дякую за співпрацю ??
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