Дизайн с душой 🍀

Приветствую 🌿

Меня зовут Юля, мне 22 года.

Свой путь в мир дизайна я начала с "ну просто попробую". Всё закрутилось - завертелось в вихре обучения / курсов / книг, что теперь я здесь и предлагаю узнать друг друга получше 🫰🏻

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Я в социальных сетях 🐉

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