Превью для Ютуба

$6
БаннерыЗакрыт9 заявок104 просмотра
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Разработать превьюшки для Ютуба, стильно, красиво, молодёжное. ТЗ готово, высылаю.

4 месяца назад
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$6
1 день
UAH
Все супер. Спасибо за шикарную работу. Рекомендую!
Рад был сотрудничать. Как всегда четкая задача)