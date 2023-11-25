Необходимо разработать несколько изображений: заставка для стрима, обложка стрима и сторис. Тематика - новостной эфир с несколькими гостями. Пожалуйста, подайте заявку на участие в проекте и я скину подробное задание с референсами. ...
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Требутся баннеры на сайт в такой стилистике как по ссылке ниже. Баннеры обычные png
Разные размеры
Примеры https://www.freepik.com/psd/template/2#uuid=8b55c5a9-1b0e-4a9d-b319-4bcb04e0c13b
От Вас стоимость за 1 штуку.
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