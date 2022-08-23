Требуется разработать несколько слайдов презентации по готовому стилю

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок475 просмотров

За 1 - 2 дня, требуется разработать несколько слайдов для презентации. Сроки очень горят, поэтому просьба откликаться тем, кто в данный момент свободен.

Необходимо для начала разработать один слайд, где требуется показать мокапы ноутбука + смартфона в уже заданном стиле. Где необходимо прописать selling points в виде несколько карточек. Оформление в уже заданном стиле по готовым исходникам. От вас только работа с картинками и продолжение стиля по новым слайдам. 

Текст для слайда по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1WoIuuV0YNuztaxCnZ55b4elL3GrOK_41dM3kHkwNysA/edit?usp=sharing

Утвержденные слайды, в стиле которых нужно работать: 

https://www.dropbox.com/s/4wyjoxaoroafa44/Moonlight%20Metaverse%20PDF.pdf?dl=0

От вас просьба указать цену за 1 слайд и несколько работ из портфолио.

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