Требуется разработка презентации для IT-компании, соответствующей стилю сайта и обладающей современным, не устаревающим дизайном. Исполнитель должен предложить интересный подход к оформлению. Более подробная информация будет предоставлена после выбора исполнителя.
Требуется разработать несколько слайдов презентации по готовому стилю
За 1 - 2 дня, требуется разработать несколько слайдов для презентации. Сроки очень горят, поэтому просьба откликаться тем, кто в данный момент свободен.
Необходимо для начала разработать один слайд, где требуется показать мокапы ноутбука + смартфона в уже заданном стиле. Где необходимо прописать selling points в виде несколько карточек. Оформление в уже заданном стиле по готовым исходникам. От вас только работа с картинками и продолжение стиля по новым слайдам.
Текст для слайда по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1WoIuuV0YNuztaxCnZ55b4elL3GrOK_41dM3kHkwNysA/edit?usp=sharing
Утвержденные слайды, в стиле которых нужно работать:
https://www.dropbox.com/s/4wyjoxaoroafa44/Moonlight%20Metaverse%20PDF.pdf?dl=0
От вас просьба указать цену за 1 слайд и несколько работ из портфолио.
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