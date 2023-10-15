Необходимо создать фирменный стиль для кофейни самообслуживания. Каким я вижу стиль? Яркий, но не режущий глаз. Что нужно сделать? - Фирменные цвета - Логотип и вывеска - Seven Coffee ...
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Мне нужно сделать презентацию для защита проекта по теме Кавказ в русской поэзии
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