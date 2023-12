Необходимо создать фирменный стиль для кофейни самообслуживания.

Каким я вижу стиль?

Яркий, но не режущий глаз.

Что нужно сделать?

- Фирменные цвета

- Логотип и вывеска - Seven Coffee (Нужен логотип + отдельно название Seven Coffee для вывески, в логотипе тоже можно отобразить эту надпись). В логотипе должна быть отображена философия кофейни - Семь Кофе - Кофе на каждый день. + можно, возможно рядом с названием Seven Coffee, возможно нет, разместить слоган - Вкусно, быстро, просто.

- Дизайн для стаканов



Для выбора кандидата хотелось бы увидеть набросок логотипа, чтобы я понимала что наши вкусы совпадают и ваш стиль нам подойдет.