Логотип создать

Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю.

Название:

A V I A T A M O

описание:

AVIATAMO - дуэт, который переосмысливает суть классических произведений и создает на их основе свои собственные композиции, с гитарой.

Музыкальный спектр варьируется от неоклассики до эмбиента и современной электронной музыки с классическими влияниями. Цель AVIATAMO - сделать красоту классической музыки доступной для широкой аудитории, создавая при этом современный и атмосферный звуковой ландшафт. Впечатляющие живые выступления вызывают восторг у зрителей в больших концертных залах и на фестивалях, а их музыка также дарит эмоции на радио и служит незабываемым саундтреком к фильмам и сериалам. AVIATAMO состоит из двух опытных музыкантов: гитаристки Нади Коссинской и Кристофера Мюллера на продюсерском пульте.

Мы выступаем в накидках (красная и черная) и в масках. Идея - что бы слушатели концентрировались на музыке.

Пример музыки:

https://drive.google.com/file/d/1ORLxnCRlfRNQcEVu8ZpTo-6Nr7Ri3P07/view?usp=drivesdk

Фото прикрепляю (что бы понятней было)

И идеи логотипа (не обязательно ориентироваться, но вдруг поможет)