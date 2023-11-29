Логотип создать

Даем 5-6 старых и действующих логотипов. Нужно 5 вариантов новых, стильных логотипов. Бренд одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю.
Название:
A V I A T A M O
описание:
AVIATAMO - дуэт, который переосмысливает суть классических произведений и создает на их основе свои собственные композиции, с гитарой.
Музыкальный спектр варьируется от неоклассики до эмбиента и современной электронной музыки с классическими влияниями. Цель AVIATAMO - сделать красоту классической музыки доступной для широкой аудитории, создавая при этом современный и атмосферный звуковой ландшафт. Впечатляющие живые выступления вызывают восторг у зрителей в больших концертных залах и на фестивалях, а их музыка также дарит эмоции на радио и служит незабываемым саундтреком к фильмам и сериалам. AVIATAMO состоит из двух опытных музыкантов: гитаристки Нади Коссинской и Кристофера Мюллера на продюсерском пульте.
Мы выступаем в накидках (красная и черная) и в масках. Идея - что бы слушатели концентрировались на музыке.
Пример музыки:
https://drive.google.com/file/d/1ORLxnCRlfRNQcEVu8ZpTo-6Nr7Ri3P07/view?usp=drivesdk
Фото прикрепляю (что бы понятней было)
И идеи логотипа (не обязательно ориентироваться, но вдруг поможет)
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