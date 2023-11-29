Логотип создать

Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок60 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю.

Название:

A V I A T A M O

описание:

AVIATAMO - дуэт, который переосмысливает суть классических произведений и создает на их основе свои собственные композиции, с гитарой.

Музыкальный спектр варьируется от неоклассики до эмбиента и современной электронной музыки с классическими влияниями. Цель AVIATAMO - сделать красоту классической музыки доступной для широкой аудитории, создавая при этом современный и атмосферный звуковой ландшафт. Впечатляющие живые выступления вызывают восторг у зрителей в больших концертных залах и на фестивалях, а их музыка также дарит эмоции на радио и служит незабываемым саундтреком к фильмам и сериалам. AVIATAMO состоит из двух опытных музыкантов: гитаристки Нади Коссинской и Кристофера Мюллера на продюсерском пульте.

Мы выступаем в накидках (красная и черная) и в масках. Идея - что бы слушатели концентрировались на музыке.

Пример музыки:

https://drive.google.com/file/d/1ORLxnCRlfRNQcEVu8ZpTo-6Nr7Ri3P07/view?usp=drivesdk

Фото прикрепляю (что бы понятней было)

И идеи логотипа (не обязательно ориентироваться, но вдруг поможет)

21 день назад
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
AE_dsgn
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
20 дней назад
$20
5 дней
UAH
Очень приятно было поработать с Надеждой. Понимали друг друга сразу. С удовольствием поработаю еще над ее проектами. Благодарю!
  • Похожие заказы

  • Логотип и бренд бук

    Добрый день. Ищу талантливого дизайнера, который понимает и чувствует, что нужно заказчику. Техзадание. Нужен логотип и брэнд бук обменного пункта в Таиланде. Название обменника Exchange Time Money фирменные цвета зеленый и красный.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Amore studio

    Разработка логотипа студии красоты Надпись Amore studio в золотом оттенке Референсы прикрепляю

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Сделать логотип

    $30

    Всем привет. Нужен логотип для молодой веб-студии. Новички приветствуются. ТЗ есть, о стоимости договоримся. Нужно в сжатые сроки.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • GarazeStyle

    $10

    Логотип складається з графічного зображення гаража, в якому врахована чистота та сучасність. Вгорі або внизу розташована назва "GarageStyle" у сучасному шрифті. Усередині гаража додані дрібні деталі детейлінгу, Використані відтінки сріблястого та чорного для створення ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Нарисовать логотип для сайта

    $30

    логотип для сайта знакомств. 2 маленькие птички вместе улетают, одна наполовину заслоняет другую. цвета - тёмно-бардовый и белый. также, этот логотип нужно сделать фавиконом сайта. при необходимости можно увеличить бюджет

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Сделать простой логотип

    Для сайта по прокату прицепов надо разработать логотип. Сайт samvezu.ru Есть идея взять за основу контур прицепа и в него вписать: САМ ВЕЗУ и может .ru в колесо, вообщем жду вариантов ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    месяц назад