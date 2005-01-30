Привет, меня зовут Таня и мне 18 лет. Живу в Минске, Беларусь и учусь на программиста. Безумно нравится заниматься дизайном!
Всегда делаю как для себя, продумываю всё до мелочей и хочу угодить не только ВАМ, но и вашим КЛИЕНТАМ.
Тщательно анализирую нишу, а также конкурентов, чтобы моя работа была максимально конкурентноспособной. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.
Работаю по минимальной предоплате, которую верну, если мой вариант не понравится
Обсуждаю заказ не только в переписке.
Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
Всегда можно мне написать:
Telegram: https://t.me/cart0onl
Портфолио
- ELLI Personal AI Assistant (study case)1 просмотр