ПОМОГУ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ! WEB/UX/UI и графический дизайн

Привет, меня зовут Таня и мне 18 лет. Живу в Минске, Беларусь и учусь на программиста. Безумно нравится заниматься дизайном!

Всегда делаю как для себя, продумываю всё до мелочей и хочу угодить не только ВАМ, но и вашим КЛИЕНТАМ.

Тщательно анализирую нишу, а также конкурентов, чтобы моя работа была максимально конкурентноспособной. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Работаю по минимальной предоплате, которую верну, если мой вариант не понравится

Обсуждаю заказ не только в переписке.

Всегда готова обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда можно мне написать:

Telegram: https://t.me/cart0onl