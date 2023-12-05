тексты, статьи, стихи, песни, графика. творчество не только душевное состояние но и способ заработка денег.

Продам стихи собственного сочинения, на разную тему, о любви , философские, о животных, поздравительные. слова к песням. Пишу очень давно . Напишу тексты различной сложности, эссэ повествовательное, сочинение, реферат. Напишу сценарии: к комиксам , манге , мультфильму . Сделаю качественный рерайт статьи без потери смысла, напишу статью , пишу без сторонних программ.

Редактирую фотографии, наложение спец эффекта, удаление фона , ретушь . Нарисую в векторном и растровом редакторе иллюстрации на любую тему.