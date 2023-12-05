smykolga651gmail

Ольга smykolga651gmail

 
37 лет
год на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
тексты, статьи, стихи, песни, графика. творчество не только душевное состояние но и способ заработка денег.

Продам стихи собственного сочинения, на разную тему, о любви , философские, о животных, поздравительные. слова к песням. Пишу очень давно . Напишу тексты различной сложности, эссэ повествовательное, сочинение, реферат. Напишу сценарии: к комиксам , манге , мультфильму . Сделаю качественный рерайт статьи без потери смысла, напишу статью , пишу без сторонних программ.

Редактирую фотографии, наложение спец эффекта, удаление фона , ретушь . Нарисую в векторном и растровом редакторе иллюстрации на любую тему.

#52Русский язык
#88Написание обзоров
Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1270
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Приятно сотрудничать, понятное задание, быстрая оплата.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук (телефон андроїд)
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Заказчик супер , буду сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#431