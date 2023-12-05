тексты, статьи, стихи, песни, графика. творчество не только душевное состояние но и способ заработка денег.
Продам стихи собственного сочинения, на разную тему, о любви , философские, о животных, поздравительные. слова к песням. Пишу очень давно . Напишу тексты различной сложности, эссэ повествовательное, сочинение, реферат. Напишу сценарии: к комиксам , манге , мультфильму . Сделаю качественный рерайт статьи без потери смысла, напишу статью , пишу без сторонних программ.
Редактирую фотографии, наложение спец эффекта, удаление фона , ретушь . Нарисую в векторном и растровом редакторе иллюстрации на любую тему.
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- Иллюстрации на тему грузовые перевозки1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать, понятное задание, быстрая оплата.
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Заказчик супер , буду сотрудничать дальше
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#431