Замена елементов на картинке, фотоколлаж

Доброй ночи! Нужно срочно нам нарисовать древо семьи. У нас все готово на бумаге. На бумаге нарисовано. Нужно нарисовать примерно также как на сайте. Ссылка внизу. Нужно сделать все до утра ...
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на картинке изменить изображение скатерти на изображение флага ЭКВАДОРА в качестве скатерти. Готовую картинку увеличить разрешение для печати и улучшить общее качество картинки в целом. Готовая картинка должна быть в разрешении подходяшем для качественной цветной печати размером 39 на 40 ДЮЙМОВ.В процессе необходимо предоставлять предварительные наработки (в низком качестве) для внесения изменений, дополнений и правок. Прошу сообщить ориентировочно по цене. Оплата ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через PayPal.
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