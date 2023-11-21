Замена елементов на картинке, фотоколлаж

на картинке изменить изображение скатерти на изображение флага ЭКВАДОРА в качестве скатерти. Готовую картинку увеличить разрешение для печати и улучшить общее качество картинки в целом. Готовая картинка должна быть в разрешении подходяшем для качественной цветной печати размером 39 на 40 ДЮЙМОВ.В процессе необходимо предоставлять предварительные наработки (в низком качестве) для внесения изменений, дополнений и правок. Прошу сообщить ориентировочно по цене. Оплата ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через PayPal.