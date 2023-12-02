Розроблення макету упаковки та дизайну

Дизайн продукцииОткрыт9 заявок49 просмотров
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Необхідно розробити макет пакування для дартсу - габарити виробу - діаметр 440 мм, товщина 25 мм Матеріал - ЕВА (легкий), матеріал пакування - гофрокартон. Типу пакування - квадратна коробка з вікном.

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