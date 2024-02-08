shulmangroup

Створіть дизайн ігрового поля для дартсу з креативними концепціями, такими як фізіономія персонажів, кораблі, зомбі та інші нестандартні ідеї. Розгляньте різні варіанти з унікальними зонами для влучання та оцінювання балів. Оплата за кожен представлений варіант.