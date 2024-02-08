shulmangroup

Потрібно розробити 3D моделі 40 невеликих виробів у форматі GBL. Розмір кожної моделі не повинен перевищувати 1 МБ. Очікується якісна графіка та точність виконання.
- $5003D-графика9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідний креативний комічний дизайн для дартсу на тему застілля. Дизайн має включати секції для влучання дротиком і нестандартні завдання для гравців, такі як випити напій або станцювати. Розмір дартсу - круг діаметром 45 см. Очікуються пропозиції з графічним оформленням.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрытгод назад
Потрібно розробити 3D модель в форматі STP (STEP) на основі відсканованої моделі. Використовуйте високоякісні 3D графічні рішення для точного відтворення.3D-графика6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо выполнить конвертацию 3D модели из форматов FBX или DXF в формат STP (STEP). Требуется обеспечить корректное преобразование и сохранение всех деталей модели.3D-графика4 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно впровадити CRM систему для интернет-магазину на платформі Вебліум, а також для українських маркетплейсів. Проект включає інтеграцію з оптовими продажами и діректом з Інстаграму. Ожидаются предложения по реализации данной задачи.Интернет-магазины3 заявкиЗакрытгод назад
Потрібен direct менеджер для управління групою товарів, включаючи ігрові дошки дартс та аксесуари. Завдання включає розміщення товару на платформах, таких як Rozetka, Prom, OLX, Епіцентр та інші, а також обробку замовлень та відповідь на запити клієнтів.Служба поддержки7 заявокЗакрытгод назад
Потрібно створити тексти для сайту на українській та англійській мовах, об'єм - 12 сторінок. Тексти мають бути написані на основі існуючих сайтів. Очікуємо пропозиції від фахівців.Копирайтинг14 заявокЗакрытгод назад
Здійснити рерайтинг текстів для сайту на базі інших ресурсів. Необхідно працювати з матеріалами як українською, так і англійською мовами. Очікується якісний та унікальний контент.Управление проектами3 заявкиЗакрытгод назад
Потрібно здійснити редагування текстів на англійській та німецькій мовах для етикеток товарів. Обсяг роботи складає приблизно 2 сторінки А4. Важливо забезпечити високу якість редагування та правильність викладу інформації.Переводы14 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать дизайн проект интерьера и экстерьера МАФа под кавярню. Учитывайте размеры: внешняя площадь 3,5м на 5м, толщина стен 10 см. Основное внимание уделите функциональности и эстетике.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрытгод назад
- $50
Необходимо создать креслення карти світу в форматах dxf або dwg для фрезування на ЧПУ верстаті. Включите графічні елементи, які будуть узгоджені. Умови роботи та вартість обговорюються в приватних повідомленнях.Картография4 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно створити макет упаковки для дартсу з габаритами: діаметр 440 мм, товщина 25 мм. Використати легкий матеріал ЕВА та гофрокартон для квадратної коробки з вікном. Дизайн має бути привабливим та функціональним.Дизайн продукции9 заявокЗакрытгод назад
Створіть дизайн ігрового поля для дартсу з креативними концепціями, такими як фізіономія персонажів, кораблі, зомбі та інші нестандартні ідеї. Розгляньте різні варіанти з унікальними зонами для влучання та оцінювання балів. Оплата за кожен представлений варіант.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт2 года назад
Виконати проектування 10-12 моделей виробів за ескізами з металу та пластику, включаючи декоративні елементи для аксесуарів для човнів. Креслення повинні бути виконані в AutoCAD. Пропозиції щодо вартості проекту приймаються, оплата на карту після виготовлення кожної моделі.Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно розробити 5 ексклюзивних креслень дошок для розміщення риболовних трофеїв у AutoCAD. Проекти повинні бути оригінальними, матеріал - масив дерева. Вартість робіт складає 1000 грн за проект.Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт2 года назад
- $25
Необхідно знайти контакти рибацьких баз на прісноводних водоймах в Німеччині, Швеції, Фінляндії, Франції, Австрії, Данії, Нідерландах та Чехії. Збір сайтів цих баз для подальшої роботи.Продажи и лиды5 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно розробити проекти аксесуарів для човнів для подальшого виробництва. Включає визначення матеріалів та технології виготовлення. Заплановано близько 50 різних виробів. Подайте ідеї та можливі фото аналогічних виробів.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт3 года назад