Нужно создание графичного логотипа. Идея есть, нужен талантливый человек, который сможет воплотить в реальность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн визитки для бизнес такси.
На обложку mercedes(если уместно) + надпись бизнес такси или вип такси, 24/7
Трансфер Минск-аэропорт
Поездки по всей РБ
И контакт.
Рефы:
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт10 дней назад
Нужен сегодня до 14:00 по Мск логотип по референсу и данные по нему (точно такой же шрифт, с точно таким же эффектом распределения света словно по ювелирному изделию, только серебряный) Название - Lash by Lash Буквы L, ...Логотипы и Знаки7 заявокОткрыт18 дней назад
Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю. Название: A V I A T A M O описание: AVIATAMO - дуэт, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт19 дней назад
Даем 5-6 старых и действующих логотипов. Нужно 5 вариантов новых, стильных логотипов. Бренд одежды.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен18 дней назад
Добрый день. Ищу талантливого дизайнера, который понимает и чувствует, что нужно заказчику. Техзадание. Нужен логотип и брэнд бук обменного пункта в Таиланде. Название обменника Exchange Time Money фирменные цвета зеленый и красный.Логотипы и Знаки15 заявокОткрыт23 дня назад
Разработка логотипа студии красоты Надпись Amore studio в золотом оттенке Референсы прикрепляюЛоготипы и Знаки29 заявокОткрыт25 дней назад
- $30
Всем привет. Нужен логотип для молодой веб-студии. Новички приветствуются. ТЗ есть, о стоимости договоримся. Нужно в сжатые сроки.Логотипы и Знаки29 заявокОткрыт25 дней назад
- $45
Всем привет друзья,мне нужен логотип ,жду ваших предложений спасибоЛоготипы и Знаки32 заявкиОткрыт25 дней назад
- $10
Логотип складається з графічного зображення гаража, в якому врахована чистота та сучасність. Вгорі або внизу розташована назва "GarageStyle" у сучасному шрифті. Усередині гаража додані дрібні деталі детейлінгу, Використані відтінки сріблястого та чорного для створення ...Логотипы и Знаки9 заявокОткрытмесяц назад