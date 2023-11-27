Разработать дизайн визитки

$10
Дизайн продукцииОткрыт24 заявки90 просмотров
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Разработать дизайн визитки для бизнес такси.

На обложку mercedes(если уместно) + надпись бизнес такси или вип такси, 24/7

Трансфер Минск-аэропорт

Поездки по всей РБ

И контакт.

Рефы:

https://clck.ru/374ZwS

https://clck.ru/374Zy4

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