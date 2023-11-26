Сделать логотип по референсу

Нужен сегодня до 14:00 по Мск логотип по референсу и данные по нему (точно такой же шрифт, с точно таким же эффектом распределения света словно по ювелирному изделию, только серебряный)

Название - Lash by Lash

Буквы L, A и слово “by” в референсе есть, для определения формы и текстуры букв - нужны точно такие же