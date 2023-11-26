Сделать логотип по референсу

Логотипы и ЗнакиОткрыт7 заявок73 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сегодня до 14:00 по Мск логотип по референсу и данные по нему (точно такой же шрифт, с точно таким же эффектом распределения света словно по ювелирному изделию, только серебряный) 

Название - Lash by Lash 

Буквы L, A и слово “by” в референсе есть, для определения формы и текстуры букв - нужны точно такие же

18 дней назад
Гость
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Никита
21 год
2 месяца в сервисе
Был
день назад
день назад
Ангелина
18 лет
4 дня в сервисе
Была
час назад
4 дня назад
Нуржан
19 лет
25 дней в сервисе
Был
11 дней назад
16 дней назад
Александр
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
152 отзыва(-4)
16 дней назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Александр
48 лет
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
78 отзывов
18 дней назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Андрей
28 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
60 отзывов
18 дней назад
Михаил
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
189 отзывов
18 дней назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Логотип создать

    Надо сделать логотип и подобрать шрифт для музыкального Проекта с гитарой. Пример музыки прилагаю. Название: A V I A T A M O описание: AVIATAMO - дуэт, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    19 дней назад

  • Логотип и бренд бук

    Добрый день. Ищу талантливого дизайнера, который понимает и чувствует, что нужно заказчику. Техзадание. Нужен логотип и брэнд бук обменного пункта в Таиланде. Название обменника Exchange Time Money фирменные цвета зеленый и красный.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Amore studio

    Разработка логотипа студии красоты Надпись Amore studio в золотом оттенке Референсы прикрепляю

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Сделать логотип

    $30

    Всем привет. Нужен логотип для молодой веб-студии. Новички приветствуются. ТЗ есть, о стоимости договоримся. Нужно в сжатые сроки.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • GarazeStyle

    $10

    Логотип складається з графічного зображення гаража, в якому врахована чистота та сучасність. Вгорі або внизу розташована назва "GarageStyle" у сучасному шрифті. Усередині гаража додані дрібні деталі детейлінгу, Використані відтінки сріблястого та чорного для створення ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Нарисовать логотип для сайта

    $30

    логотип для сайта знакомств. 2 маленькие птички вместе улетают, одна наполовину заслоняет другую. цвета - тёмно-бардовый и белый. также, этот логотип нужно сделать фавиконом сайта. при необходимости можно увеличить бюджет

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Открыт
    месяц назад