Необходимо разработать дизайн визитки для бизнес такси. Визитка должна включать изображение Mercedes, надписи 'бизнес такси' или 'вип такси', а также информацию о трансфере Минск-аэропорт и поездках по всей РБ. Контактные данные также должны быть представлены.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Дизайн продукции26 заявокЗакрытгод назад
- $80
Требуется создать дизайн сайта, основываясь на референсе. Необходимо разработать главную страницу, функционал поиска и фильтров, страницы анкет и личного кабинета, а также страницу оплаты с учетом мобильной версии. Учитывайте стиль и элементы сайта-донора.Дизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
- $60
Требуется спарсить все формы с сайта, доступные по подписке. Формы платные для обычных пользователей, но доступны через личный кабинет. Используйте VPN для доступа, если сайт недоступен в некоторых странах. Ожидается опыт в веб-программировании для выполнения задачи.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад