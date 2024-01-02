gregpunto

Григорий gregpunto

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать дизайн визитки

    $10

    Необходимо разработать дизайн визитки для бизнес такси. Визитка должна включать изображение Mercedes, надписи 'бизнес такси' или 'вип такси', а также информацию о трансфере Минск-аэропорт и поездках по всей РБ. Контактные данные также должны быть представлены.

    Дизайн обложек
    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать дизайн сайта на основе референса

    $80

    Требуется создать дизайн сайта, основываясь на референсе. Необходимо разработать главную страницу, функционал поиска и фильтров, страницы анкет и личного кабинета, а также страницу оплаты с учетом мобильной версии. Учитывайте стиль и элементы сайта-донора.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Спарсить пдф файлы

    $60

    Требуется спарсить все формы с сайта, доступные по подписке. Формы платные для обычных пользователей, но доступны через личный кабинет. Используйте VPN для доступа, если сайт недоступен в некоторых странах. Ожидается опыт в веб-программировании для выполнения задачи.

    Парсинг данных
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад