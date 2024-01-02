Требуется спарсить все формы с сайта, доступные по подписке. Формы платные для обычных пользователей, но доступны через личный кабинет. Используйте VPN для доступа, если сайт недоступен в некоторых странах. Ожидается опыт в веб-программировании для выполнения задачи.