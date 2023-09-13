Лендинг для фермы + верстка на Тильде

http://villagefarm.tilda.ws - ссылка на "живой" сайт.

Для проекта "village farm" моя задача заключалась в создании уникального и функционального лендинга, специализирующегося на продаже фермерских продуктов. Я разработала дизайн, который отражал стиль и экологичность бренда, а также обеспечивал интуитивно понятную навигацию для посетителей.