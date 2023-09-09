Дизайн-концепт для онлайн-магазина одежды "novaya"

https://www.behance.net/gallery/162197095/e-commerce-redesigned-online-clothing-shop

Вдохновилась страстью к стилю петербургских дизайнеров одежды, я создала концепцию, которая сочетает в себе современные дизайнерские тенденции и уникальные элементы, подчеркивающие утонченность бренда. Уделила особое внимание следующим аспектам:

Цветовая Палитра: Выбор цветовой чёрно-белой цветовой палитры передаёт атмосферу бренда Типографика: Я выбрали шрифты, которые обеспечивают четкость и читаемость контента Графические Элементы: Использование графических элементов, которые дополняют дизайн и усиливают визуальное воздействие