Дизайн-концепт для онлайн-магазина одежды "novaya"

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
34 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://www.behance.net/gallery/162197095/e-commerce-redesigned-online-clothing-shop
Вдохновилась страстью к стилю петербургских дизайнеров одежды, я создала концепцию, которая сочетает в себе современные дизайнерские тенденции и уникальные элементы, подчеркивающие утонченность бренда. Уделила особое внимание следующим аспектам:

  1. Цветовая Палитра: Выбор цветовой чёрно-белой цветовой палитры передаёт атмосферу бренда

  2. Типографика: Я выбрали шрифты, которые обеспечивают четкость и читаемость контента

  3. Графические Элементы: Использование графических элементов, которые дополняют дизайн и усиливают визуальное воздействие