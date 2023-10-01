Веб-дизайн и лого для компании по наружной рекламе
Дизайн сайтов
Добавлена43 просмотра
3 месяца назад
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Заказчик обратился за помощью в создании дизайна для сайта компании, занимающейся наружной рекламой. Прислал примерную структуру страниц. Я создала логотипа, так же мной был предложен дизайн главной страницы, каталога и станицы товара с подчеркиванием фирменного стиля. Результатом остались довольны:)