natalaf21

Наталя natalaf21

 
45 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Роблю роботу якісно

Привіт! Мене звати Наталя. Я Ваш новий надійний помічник. Досконало володію українською та російською мовами. Ваш заказ буде виконаний вчасно та якісно. Як людина я досить відповідальна, отже мені можна довіряти. Надіюсь на цікаву та приємну співпрацю з Вами.

#34Написание обзоров
#37Английский язык
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1180
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно
thank you. happy to help
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