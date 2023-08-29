Роблю роботу якісно
Привіт! Мене звати Наталя. Я Ваш новий надійний помічник. Досконало володію українською та російською мовами. Ваш заказ буде виконаний вчасно та якісно. Як людина я досить відповідальна, отже мені можна довіряти. Надіюсь на цікаву та приємну співпрацю з Вами.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1180
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана якісно
Ответный отзыв
thank you. happy to help