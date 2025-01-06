Мобільний додаток Clear Mate

Clear Mate — це універсальний інструмент для легкого керування контактами, подіями та файлами. Clear Mate допомагає легко впорядковувати контакти, події та мультимедійні файли, зберігаючи все в порядку та звільняючи місце на пристрої. Основні характеристики: комплексне сканування пристрою схожі фотографії та відео, щоб швидко визначити дублікати та ефективно звільнити пам’ять. Проста організація фотографій Керуйте дублікатами або схожими фотографіями та відео за допомогою зручного інтерфейсу, зберігаючи ваші медіа організовано файли.

Посилання: https://apps.apple.com/ua/app/clearmate/id6736386899?l=uk&platform=iphone