sergiozakhar

Сергей sergiozakhar

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Лингвист и музыкант: обучение, переводы, создание и запись музыки

Привет! В основном специализируюсь в двух сферах: язык и музыка.

Язык: Высшее образование по специальности "преподаватель английского и французского языков"; Опыт:

  • Репетиторство (онлайн и оффлайн, в том числе на платформе "учи.дома", взрослым и детям, индивидуально и в группе);

  • Перевод (устный и письменный, последовательно, с английского и французского и наоборот; технический в том числе).

Музыка: Более десяти лет занимаюсь созданием музыки, в жанрах хип-хоп, метал, нойз и не только. Умею:

  • Написать музыку и слова;

  • Свести и отмастерить трек;

  • Работаю в Cocos Reaper, Audacity, Ableton, FL Studio;

  • Синтез звука (Serum и не только);

  • Продолжаю обучение, развиваюсь в сторону электронной музыки.

#1ChatGPT
#1OpenAI
#5Написание статей
#8Оптимизация контента
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#469
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Сделать несколько статей через AI (GPT) сервисы. По ТЗ. Обучить.
ChatGPTOpenAIНаписание статейОптимизация контента
Отлично сделана работа. Исполнитель был на связи. Все сделано согласно ТЗ
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная коммуникация, оплата в срок.
Ответный отзыв
guest_1700576733287
год в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
Написать табы барабанов для одного такта из песни
Сергей — настоящий герой табулатур для барабанов! Сотрудничество с ним— настоящее удовольствие. Табы были написаны на высшем уровне. Сергей как будто читал мои мысли, делая их точными и легкими для понимания. Всегда готов ответить на вопросы и вносит коррективы, чтобы всё было именно так, как я хочу. Спасибо за классные табы и приятное сотрудничество! Рекомендую тебя всем, кто ищет качественные ноты и хочет подружиться в процессе.
Четко поставленная задача, заказчик всегда на связи, коммуникация вежливая и дружелюбная; своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв