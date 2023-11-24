Лингвист и музыкант: обучение, переводы, создание и запись музыки
Привет! В основном специализируюсь в двух сферах: язык и музыка.
Язык: Высшее образование по специальности "преподаватель английского и французского языков"; Опыт:
Репетиторство (онлайн и оффлайн, в том числе на платформе "учи.дома", взрослым и детям, индивидуально и в группе);
Перевод (устный и письменный, последовательно, с английского и французского и наоборот; технический в том числе).
Музыка: Более десяти лет занимаюсь созданием музыки, в жанрах хип-хоп, метал, нойз и не только. Умею:
Написать музыку и слова;
Свести и отмастерить трек;
Работаю в Cocos Reaper, Audacity, Ableton, FL Studio;
Синтез звука (Serum и не только);
Продолжаю обучение, развиваюсь в сторону электронной музыки.
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#469
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
ChatGPTOpenAIНаписание статейОптимизация контента
Отлично сделана работа. Исполнитель был на связи. Все сделано согласно ТЗ
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная коммуникация, оплата в срок.
$1
10 баллов
год назад
Сергей — настоящий герой табулатур для барабанов! Сотрудничество с ним— настоящее удовольствие. Табы были написаны на высшем уровне. Сергей как будто читал мои мысли, делая их точными и легкими для понимания. Всегда готов ответить на вопросы и вносит коррективы, чтобы всё было именно так, как я хочу. Спасибо за классные табы и приятное сотрудничество! Рекомендую тебя всем, кто ищет качественные ноты и хочет подружиться в процессе.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, заказчик всегда на связи, коммуникация вежливая и дружелюбная; своевременная оплата. Спасибо!