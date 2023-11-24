Лингвист и музыкант: обучение, переводы, создание и запись музыки

Привет! В основном специализируюсь в двух сферах: язык и музыка.



Язык: Высшее образование по специальности "преподаватель английского и французского языков"; Опыт:

Репетиторство (онлайн и оффлайн, в том числе на платформе "учи.дома", взрослым и детям, индивидуально и в группе);

Перевод (устный и письменный, последовательно, с английского и французского и наоборот; технический в том числе).

Музыка: Более десяти лет занимаюсь созданием музыки, в жанрах хип-хоп, метал, нойз и не только. Умею: