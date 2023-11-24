Написать табы барабанов для одного такта из песни

Музыка и ЗвукиЗавершен4 заявки8 просмотров
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Есть видео где парень играет на барабанах, не могу понять один такт как играть, нужно написать в табах как он играет, такт секунд 10, просто я новичок и нужно помощь, предлагайте свою цену

месяц назад
guest_1700576733287
Украина
месяц в сервисе
Был
23 дня назад
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Выбранный исполнитель
sergiozakhar
Сергей 
28 летАргентина
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$1
2 дня
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