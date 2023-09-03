Сделать джингл для проекта

Здравствуйте, надо перебить данный инструментал или сделать максимально похоже. Особое внимание бассу , нужны такие же переходы как в середине бита) https://www.youtube.com/results?search_query=detroit+sample+type+beat+shakur&sp=CAISBAgCEAE%253D
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Написать простую мелодию и припев, которую хочется всегда петь
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