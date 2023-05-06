Найти песню по словам

$2
Музыка и ЗвукиЗакрыт20 заявок94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Найдите песню по словам пожалуйста
Кидая любовь на весы
На другие я кидал дорогу
Хоть и я тосковал без любви
Но всегда выбирал свободу

3 месяца назад
guest_1696634582667
Россия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад