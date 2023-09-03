Нужно перебить инструментал

$130
Музыка и ЗвукиЗакрыт15 заявок64 просмотра
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Здравствуйте, надо перебить данный инструментал или сделать максимально похоже.

Особое внимание бассу , нужны такие же переходы как в середине бита)

https://www.youtube.com/results?search_query=detroit+sample+type+beat+shakur&sp=CAISBAgCEAE%253D

2 месяца назад
guest_1696833609915
Грузия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад