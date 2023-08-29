Создать похожую работу

Нужно что бы звук был чистый без шумов. Хочется на выходе видеть примерно так же как в сервисе: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fpodcast.adobe.com%2Fenhance%23]https://podcast.adobe.com/enhance#[/url] Звуковой файл: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fdropmefiles.com%2FBsuXG]https://dropmefiles.com/BsuXG[/url] Далее. Наложение музыки. Музыка уникальная ( через нейронку) или бесплатная подходящая для ...