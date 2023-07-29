Добрый день. Необходима тихая композиция в стиле чиптюн, которую можно зациклить, схожая по настроению с прикреплённым файлом и подходящая под геймплей альфа версии по ссылке https://gmmadj.itch.io/test-game-noname
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