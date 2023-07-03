Chiptune

Музыка и ЗвукиЗакрыт11 заявок49 просмотров
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Добрый день.

Необходима тихая композиция в стиле чиптюн, которую можно зациклить, схожая по настроению с прикреплённым файлом и подходящая под геймплей альфа версии по ссылке https://gmmadj.itch.io/test-game-noname

4 месяца назад
guest_1693114732337
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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