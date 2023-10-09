Работаю с аудио, занимаюсь сведением, премастерингом, редактированием аудио, саунддизайном.
Владею Izotop Ozone, Izotop RX, Edison, FL Studio.
Делаю все быстро и на сколько это возможно качественно. Принимаю правки и прислушиваюсь к пожеланиям клиента, так как заинтересован в первую очередь в хорошем результате, который вас всецело удовлетворит. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество даже с мелкими заданиями. Связаться со мной всегда можно либо по почте: [email protected] , либо в телеграме: https://t.me/rinyashekel
Если же вас интересует сотрудничество в плане создания музыкального контента, то в роли портфолио могу предложить посмотреть некоторые из моих релизов: https://open.spotify.com/artist/7eoOfk1E0cHn4xB73y7sKV
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$6/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга