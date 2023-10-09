Работаю с аудио, занимаюсь сведением, премастерингом, редактированием аудио, саунддизайном.

Владею Izotop Ozone, Izotop RX, Edison, FL Studio.

Делаю все быстро и на сколько это возможно качественно. Принимаю правки и прислушиваюсь к пожеланиям клиента, так как заинтересован в первую очередь в хорошем результате, который вас всецело удовлетворит. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество даже с мелкими заданиями. Связаться со мной всегда можно либо по почте: [email protected] , либо в телеграме: https://t.me/rinyashekel

Если же вас интересует сотрудничество в плане создания музыкального контента, то в роли портфолио могу предложить посмотреть некоторые из моих релизов: https://open.spotify.com/artist/7eoOfk1E0cHn4xB73y7sKV