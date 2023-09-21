Влад Роговский rogvskydesignrogvskydesign
28 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Саунд дизайн, саундтреки, сведение, мастеринг
Привет, меня зовут Влад, я саунд дизайнер. Занимаюсь написанием музыки и саундтреков, создаю звуковой дизайн и SFX для рекламных роликов, логотипов. С большим вниманием отношусь к мельчайшим деталям в проектах, руководствуясь вашим мнением и проявляя инициативу со своей стороны.
Рабочая станция: Ableton Live
Плагины обработки: пакет IZotope Ozone, пакет Wawes
Инструменты: Serum, Spire,Ample sound и т.д.
Приложения: KONTAKT
Буду рад поработать с вами.
С портфолио можете ознакомиться перейдя по ссылке: Vlad Rogovsky on Behance
Музыка и саундтреки: Stream Влад Роговский music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud
Я против войны в Украине!
Музыка и Звуки
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
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