Саунд дизайн, саундтреки, сведение, мастеринг

Привет, меня зовут Влад, я саунд дизайнер. Занимаюсь написанием музыки и саундтреков, создаю звуковой дизайн и SFX для рекламных роликов, логотипов. С большим вниманием отношусь к мельчайшим деталям в проектах, руководствуясь вашим мнением и проявляя инициативу со своей стороны.



Рабочая станция: Ableton Live

Плагины обработки: пакет IZotope Ozone, пакет Wawes

Инструменты: Serum, Spire,Ample sound и т.д.

Приложения: KONTAKT

Буду рад поработать с вами.



С портфолио можете ознакомиться перейдя по ссылке: Vlad Rogovsky on Behance

Музыка и саундтреки: Stream Влад Роговский music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud