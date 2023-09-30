Саунд дизайн / Ландшафтная озвучка видео

Приветствую всех кто ищет для своего видео неповторимый звук 🌝🙏



Более 10 лет работаю в секвенсоре Ableton live, знаю основы видеомонтажа в Adobe Premier. Отлично владею техниками обработки звука и обладаю знаниями в динамической и пространственной обработке звука. Занимаюсь написанием электронной музыки и совершенствую знания в области саунд дизайна. Поэтому предлагаю вашему вниманию услуги по озвучиванию любого видео. Возможно это реклама или ваш документальный фильм. Напишу фоновую музыку для неповторимого саспенса при просмотре вашего видеоряда, озвучу движение героев, наполню атмосферой происходящее на экране, озвучу шаги или дверной скрип. Все есть звук, обращайтесь 👌



💥 Саунд дизайн любого интерфейса.

💥 Атмосферы и синхронные шумы.

💥 Озвучка рекламного ролика.

💥 Звуки окружающей среды.

💥 Звуки перемещения.

💥 Озвучка монстра.

💥 Фоновая музыка.





Пишите, обсудим подробности и встретимся на творческом пути 😉🖐