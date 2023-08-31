Озвучивание перемещения в пространстве. Наездник на лошади у моря.
Аудиомонтаж
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4 месяца назад
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В данном портфолио наглядно демонстрируется озвучивание звуков окружающих явлений и перемещения в пространстве наездника на лошади. Без применения живой полевой записи в похожих обстоятельствах.