Естественные звуки звуковых ландшафтов. Падение лайма и лимона.
Аудиомонтаж
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4 месяца назад
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В данном портфолио показывается как можно озвучить на примере падения плодов в воду. Натуральные звуки от физических воздействий на окружение. Примечательно то, что озвучивание в данном случае происходит не в живую с применением полевой записи. А так же озвучена мало заметно атмосфера для придания глубины.