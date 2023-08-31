Естественные звуки звуковых ландшафтов. Падение лайма и лимона.

В данном портфолио показывается как можно озвучить на примере падения плодов в воду. Натуральные звуки от физических воздействий на окружение. Примечательно то, что озвучивание в данном случае происходит не в живую с применением полевой записи. А так же озвучена мало заметно атмосфера для придания глубины.