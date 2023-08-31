Озвучивание фильма. Пример альтернативной версии.
Аудиомонтаж
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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В этом портфолио показываю пример озвучивания на отрывке фильма Arrival (Прибытие). Сначала звучит оригинальная версия аудио монтажа фильма, после моя альтернативная. Ваш художественный фильм или документальный фильм, короткометражный фильм, скетч и так далее, могут приобрести по истине неповторимую глубину.