Озвучивание фильма. Пример альтернативной версии.

В этом портфолио показываю пример озвучивания на отрывке фильма Arrival (Прибытие). Сначала звучит оригинальная версия аудио монтажа фильма, после моя альтернативная. Ваш художественный фильм или документальный фильм, короткометражный фильм, скетч и так далее, могут приобрести по истине неповторимую глубину.