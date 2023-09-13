Сделать электрохаус

Музыка и ЗвукиЗавершен3 заявки17 просмотров
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Сделать из трека электрохаус по жестче но попсовенький как у дэвида гетта, не больше минуты

3 месяца назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
21 час назад
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Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
$3
1 день
UAH
Профессионально и доходчиво проконсультировал, постоянно был на связи, работой очень доволен! Спасибо большое будем обращаться!
Тз поставлено конкретно, все четко и оперативно, рек
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