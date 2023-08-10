Є проект в аудішн, треба вирівняти звук

$2
Музыка и ЗвукиЗакрыт6 заявок29 просмотров
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Фільтрами і рівнем звуку прибрати подихи і різні шуми. Формат підкаст 3 доріжки.

  • голос

  • фон

  • сфх еффекти

3 месяца назад
guest_16953365557984
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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