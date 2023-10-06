Создание Фонка

Сделать минус песни, исполненной под гитару. https://youtu.be/9lwf5lubWPE?si=uGjffZMPNk3PdOYA
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Нужен фонк с армянскими музыкальными инструментами и игрой армянский музыкантов под хорошие и мощные биты(не для дрифта)что то по типу бразильского фонка
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