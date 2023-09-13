Сделать минус песни, аранжировку

Музыка и ЗвукиЗакрыт14 заявок75 просмотров
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Сделать минус песни, исполненной под гитару.

https://youtu.be/9lwf5lubWPE?si=uGjffZMPNk3PdOYA

2 месяца назад
irina_vedrusa
Ирина 
56 летПольша
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад