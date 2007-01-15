Разработать модуль супераппа на Dart/flutter

Мобильные приложенияОткрыт2 заявки14 просмотров
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Разработать модуль кроссплатформенного приложения - экосистема, включающая в себя таск трекер, мессенджер, видеоконференции, календарь мероприятий, ЭДО и тп.

Ищем опытного исполнителя, который пишет на Dart. Бюджет оговариваем лично.

Flutter
11 дней назад
Дмитрий
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