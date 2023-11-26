Вычитка и корректура текста на португальском

Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух:

1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан (читался как от нэйтив спикера)

2) скорректировать уже сделанную версию на бразильском: поправить кривые формулировки или не очень хорошо употребимые слова.