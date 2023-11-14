Переклад з англійської на українську

$1100
ПереводыЗакрыт101 заявка649 просмотров
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Нам потрібні послуги фрілансера для перекладу наших документів з англійської на українську.

Кандидат повинен бути досвідченим і вміти звертати увагу на деталі.

Це одноразовий проект .

месяц назад
guest_1700511428488
Украина
месяц в сервисе
Был
17 дней назад