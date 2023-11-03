Перевести стихотворение на русский язык с соблюдением рифмы

Вітаю, потрібно перекласти 18 речень з російської на іспанську дотримуючись певних правил при перекладі, які я надам. Потрібно виконати сьогодні.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Strange Story
I saw a pigeon making bread
I saw a girl composed of thread
I saw a towel one mile square
I saw a meadow in the air
I saw a rocket walk a mile
I saw a pony make a file
I saw a blacksmith in a box
I saw an orange kill an ox
I saw a butcher made of steel
I saw a penknife dance a reel
I saw a sailor twelve feet high
I saw a ladder in a pie
I saw an apple fly away
I saw a sparrow making hay
I saw a farmer like a dog
I saw a puppy mixing grog
I saw three men who saw these too
And will confirm what I tell you.
- Похожие заказы
- $6Переводы9 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Перевод русскоязычной версии сайта на украинскуюПереводы51 заявкаЗакрыт14 дней назад
цена договорнаяПереводы40 заявокЗакрыт14 дней назад
Перевести сериал The Musketeers BBC 2014 с 1 по 3 сезон . Нужно соответственно найти и скачать сериал и вставить внизу русские субтитры. На русскоязычных сайтах качество од 360 до 720. Мне очень желательно скачать ...Переводы12 заявокЗакрыт15 дней назад
- $30
нужно перевести договор СРОЧНО стоимость заказа обговаривается отдельноПереводы61 заявкаЗакрыт16 дней назад
- $1500
В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики). Работа удалена. ??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат. ??Опыт работы ...Переводы10 заявокЗакрыт17 дней назад
Нужно сделать перевод сайта на английский язык. Перевод осуществлять в админке сайта в нужных для этого полях. Тематика сайта: продажа фурнитуры для сантехнических перегородок (замки, ручки, петли). Примерный объем: 100 товаров, 10 текстовых страниц, блоки ...Переводы26 заявокЗакрыт19 дней назад
Необходимо перевести статью о вакцинации птицПереводы5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Надо написать красивый текст на английском языкеПереводы115 заявокЗакрыт20 дней назад