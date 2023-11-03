Перевести стихотворение на русский язык с соблюдением рифмы

ПереводыЗакрыт66 заявок332 просмотра
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Strange Story
I saw a pigeon making bread
I saw a girl composed of thread
I saw a towel one mile square
I saw a meadow in the air
I saw a rocket walk a mile
I saw a pony make a file
I saw a blacksmith in a box
I saw an orange kill an ox
I saw a butcher made of steel
I saw a penknife dance a reel
I saw a sailor twelve feet high
I saw a ladder in a pie
I saw an apple fly away
I saw a sparrow making hay
I saw a farmer like a dog
I saw a puppy mixing grog
I saw three men who saw these too
And will confirm what I tell you.

месяц назад
guest_1700094295161
месяц в сервисе
Был
месяц назад