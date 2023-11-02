Перевести сериал The Musketeers BBC 2014 с 1 по 3 сезон . Нужно соответственно найти и скачать сериал и вставить внизу русские субтитры. На русскоязычных сайтах качество од 360 до 720. Мне очень желательно скачать в качестве 1080 .Для начала можно перевести первый сезон.