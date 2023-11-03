Потрібен перекладач вільно володіючий іспанською та російською

$6
ПереводыЗакрыт9 заявок49 просмотров
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Вітаю, потрібно перекласти 18 речень з російської на іспанську дотримуючись певних правил при перекладі, які я надам. Потрібно виконати сьогодні.

месяц назад
guest_1699880641823
Аргентина
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Был
24 дня назад